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В Каменецком районе Ford врезался в дерево: пострадали трое, в том числе 10-месячный ребенок

18.05.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 17 мая, около 17.20, в Каменецком районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, по предварительной информации, 46-летняя водитель Ford Fiesta ехала по трассе Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи в направлении деревни Пелище. На 5-м километре дороги она не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос автомобиля влево, после чего съехала в правый по ходу движения кювет, где врезалась в дерево.


В результате ДТП водитель, ее 10-месячный сын и 26-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


В ГАИ отметили, что обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

 
 
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