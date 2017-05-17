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В Каменецком районе Ford врезался в дерево: пострадали трое, в том числе 10-месячный ребенок
Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 17 мая, около 17.20, в Каменецком районе.
Как
В результате ДТП водитель, ее 10-месячный сын и 26-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
В ГАИ отметили, что обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
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Авария произошла 17 мая, около 17.20.
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