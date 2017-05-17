В Каменецком районе Ford врезался в дерево: пострадали трое, в том числе 10-месячный ребенок

Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 17 мая, около 17.20, в Каменецком районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, по предварительной информации, 46-летняя водитель Ford Fiesta ехала по трассе Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи в направлении деревни Пелище. На 5-м километре дороги она не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос автомобиля влево, после чего съехала в правый по ходу движения кювет, где врезалась в дерево.





В результате ДТП водитель, ее 10-месячный сын и 26-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





В ГАИ отметили, что обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве.