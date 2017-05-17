Лидер Soundgarden Крис Корнелл скончался после концерта в Детройте

Корнелл скончался спустя несколько часов после выступления в Детройте, куда Soundgarden приехала с концертом. В последнем твите артиста говорится, что "Детройт снова стал рок-городом".

​Сведений о причинах смерти музыканта нет, по словам представителей музыкального коллектива, Корнелл не страдал какими-либо заболеваниями.

Популярность Корнелл обрел в 1990-е, во времена расцвета стиля гранж и групп Nirvana и Pearl Jam. Также он был солистом в еще одной популярной американской группе — Audioslave.

Одной из самых известных композиций Корнелла является саундтрек к одному из фильмов "Бондианы" — "Казино ройял".