|
Лидер Soundgarden Крис Корнелл скончался после концерта в Детройте
18.05.2017 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Корнелл скончался спустя несколько часов после выступления в Детройте, куда Soundgarden приехала с концертом. В последнем твите артиста говорится, что "Детройт снова стал рок-городом".
Сведений о причинах смерти музыканта нет, по словам представителей музыкального коллектива, Корнелл не страдал какими-либо заболеваниями.
Популярность Корнелл обрел в 1990-е, во времена расцвета стиля гранж и групп Nirvana и Pearl Jam. Также он был солистом в еще одной популярной американской группе — Audioslave.
Одной из самых известных композиций Корнелла является саундтрек к одному из фильмов "Бондианы" — "Казино ройял".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фронтмен американской рок-группы Soundgarden Крис Корнелл скончался в возрасте 52 лет. Смотрите на видео кадры одного из самых известных клипов группы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии