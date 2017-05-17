|
Банк данных АТЦ СНГ о террористах может стать единым для всех стран СНГ
18.05.2017 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Эксперты отметили важность формирования единого информационного банка о террористах и экстремистах для использования его компетентными органами стран СНГ. Об этом было заявлено в четверг в Минске на заседании экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием, передает корреспондент Sputnik в четверг.
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Планируется, что спецбанк данных о террористах и экстремистах Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ может стать единой антитеррористической информационной базой для компетентных органов стран Содружества.
В соответствии с проектом документа, который сегодня дорабатывают эксперты в Минске, страны СНГ будут вести обмен информацией о террористах и экстремистах на безвозмездной основе в соответствии с оговоренным в документе порядке.
Эксперты также отметили важность сотрудничества стран СНГ в условиях опасности, которую несут акты терроризма и иные насильственные проявления экстремизма.
В соответствии с проектом документа о единой информационной базе о террористах, которой будут пользоваться компетентные органы стран СНГ, каждая сторона, которая подпишет данный документ, осуществляет свои обязательства в соответствии с принципами суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела других государств и национальным законодательством своих государств, отметили на заседании эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы сотрудничества в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и их финансированием обсуждаются на экспертном уровне в штаб-квартире СНГ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии