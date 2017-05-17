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Россиянин пытался провезти через границу французские каминные часы XIX века

18.05.2017 12:07 — Разное | БелТА  
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался незаконно переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза французские каминные часы XIX века, сообщили БЕЛТА в пресс-группе Брестской таможни.

Культурная ценность была обнаружена в пункте пропуска "Домачево" при таможенном оформлении автомобиля Renault под управлением 59-летнего жителя Москвы. Мужчина следовал из Франции. На родину из поездки он вез старинные французские каминные часы, которые "забыл" задекларировать. Сотрудники таможни направили предмет на экспертизу. В соответствии с заключением эксперта таможенной лаборатории установлено, что часы относятся к категории культурных ценностей, так как были изготовлены более 100 лет назад.

"Согласно таможенному законодательству, культурные ценности при перемещении через границу ЕАЭС подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме", - отметили в таможне. Часы изъяты. В отношении гражданина начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Культурная ценность была обнаружена в пункте пропуска "Домачево" при таможенном оформлении автомобиля Renault под управлением 59-летнего жителя Москвы. Мужчина...

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