|
Россиянин пытался провезти через границу французские каминные часы XIX века
18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался незаконно переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза французские каминные часы XIX века, сообщили БЕЛТА в пресс-группе Брестской таможни.
Культурная ценность была обнаружена в пункте пропуска "Домачево" при таможенном оформлении автомобиля Renault под управлением 59-летнего жителя Москвы. Мужчина следовал из Франции. На родину из поездки он вез старинные французские каминные часы, которые "забыл" задекларировать. Сотрудники таможни направили предмет на экспертизу. В соответствии с заключением эксперта таможенной лаборатории установлено, что часы относятся к категории культурных ценностей, так как были изготовлены более 100 лет назад.
"Согласно таможенному законодательству, культурные ценности при перемещении через границу ЕАЭС подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме", - отметили в таможне. Часы изъяты. В отношении гражданина начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культурная ценность была обнаружена в пункте пропуска "Домачево" при таможенном оформлении автомобиля Renault под управлением 59-летнего жителя Москвы. Мужчина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии