Гродненские правоохранители пресекли схему реализации контрафактного алкоголя в ресторанах столицы

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители из Гродненской области пресекли схему реализации контрафактного алкоголя в ресторанах столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского райотдела милиции при поддержке коллег из УВД и сотрудников финансовой милиции выявлена и ликвидирована незаконная схема по реализации контрафактного алкоголя через столичную сеть ресторанов.

"В поле зрения стражей правопорядка попал нигде неработающий житель Слонима 1981 года рождения. В процессе проверки информации удалось выйти на места хранения алкогольной продукции, которую он складировал в нескольких гаражах города Минска", - рассказали в пресс-службе УВД.

Обнаруженные элитные водка, виски, коньяк, ром и бренди импортного производства, без акцизных марок Беларуси. Ввезли их на территорию страны из Евросоюза. Сто сорок литров спиртосодержащей жидкости более низкого качества были ввезены из России. В общей сложности изъята практически тонна алкогольной продукции на сумму более Br20 тыс. Проводится проверка.-0-