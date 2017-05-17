ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненские правоохранители пресекли схему реализации контрафактного алкоголя в ресторанах столицы

18.05.2017 12:06 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители из Гродненской области пресекли схему реализации контрафактного алкоголя в ресторанах столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского райотдела милиции при поддержке коллег из УВД и сотрудников финансовой милиции выявлена и ликвидирована незаконная схема по реализации контрафактного алкоголя через столичную сеть ресторанов.

"В поле зрения стражей правопорядка попал нигде неработающий житель Слонима 1981 года рождения. В процессе проверки информации удалось выйти на места хранения алкогольной продукции, которую он складировал в нескольких гаражах города Минска", - рассказали в пресс-службе УВД.

Обнаруженные элитные водка, виски, коньяк, ром и бренди импортного производства, без акцизных марок Беларуси. Ввезли их на территорию страны из Евросоюза. Сто сорок литров спиртосодержащей жидкости более низкого качества были ввезены из России. В общей сложности изъята практически тонна алкогольной продукции на сумму более Br20 тыс. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского райотдела милиции при поддержке коллег из УВД и сотрудников финансовой милиции выявлена и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел новый зрелищный трейлер "Трансформеров-5"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика