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18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. На месте пожара в ОАО "Полоцк-Стекловолокно" работают следователи и эксперты-криминалисты, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Специалисты проводят осмотр места происшествия в цехе непрерывной выработки стекловолокна на участке двухстадийной выработки, где вечером 17 мая сотрудниками МЧС локализован пожар после возгорания верхней части стеклоплавильного аппарата. Работают следователи Полоцкого межрайонного отдела СК и областного следственного управления с привлечением экспертов-криминалистов и возможностей передвижной криминалистической лаборатории. К участию в осмотре привлечены сотрудники МЧС, энергонадзора и эксперты-криминалисты Новополоцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В частности, эксперт-пожаротехник поможет установить точные причины возгорания на производстве.

Следователями изъята техническая документация производственного процесса цеха и находящегося в нем оборудования, инструкции и другие документы. Устанавливаются сумма ущерба и причина пожара.-0-