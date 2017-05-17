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Тело мужчины обнаружено под днищем автобуса на погранпереходе "Мокраны"

18.05.2017 11:49 — Разное | БелТА  
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе выясняются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено под днищем рейсового автобуса на погранпереходе "Мокраны", сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Тело 40-летнего мужчины под днищем автобуса было обнаружено при досмотре транспортного средства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для выяснения всех обстоятельств гибели местного жителя опрашиваются очевидцы, с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

По предварительным данным, наезд на мужчину произошел около 3 часов ночи 18 мая в агрогородке Мокраны в 500 м от погранперехода. Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое во время движения оказалось между колесами автобуса. В тот момент он не понял, что на дороге лежал человек.

Характерных повреждений при дорожно-транспортном происшествии передняя часть автобуса не имеет. Специалистам предстоит установить, имело ли место другое ДТП, а также состояние мужчины до контакта с транспортным средством.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Тело 40-летнего мужчины под днищем автобуса было обнаружено при досмотре транспортного средства.

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