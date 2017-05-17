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Вышел новый зрелищный трейлер "Трансформеров-5"

18.05.2017 11:57 — Разное | Tut.by  
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Компания Paramount обнародовала на YouTube-канале новый международный трейлер предстоящего фильма «Трансформеры: Последний рыцарь». В ролике показаны взрывы, гигантские автоботы и дорогие автомобили.


Выход фильма на широкие экраны ожидается фактически через месяц — 22 июня.

Главные роли в ленте исполняют Марк Уолберг, Изабелла Монер, Энтони Хопкинс и другие. Режиссером картины выступил Майкл Бэй.

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Фильм будет повествовать об Оптимусе Прайме и планете Кибертрон, которая мертва по его вине. Вернуть к жизни планету можно, однако для этого необходим артефакт, который находится на Земле.

 
 
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Выход фантастической ленты ожидается 22 июня этого года.

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