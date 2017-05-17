Следственный комитет расследует дело бывшего милиционера, скрывшегося от правосудия в Польше

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси расследует дело в отношении бывшего гродненского милиционера и ждет его выдачи из Польши, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении Дмитрия Ковша, жителя Гродно. Его действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) УК Беларуси.

Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям УВД Гродненского облисполкома, в течение длительного времени систематически получал незаконные денежные вознаграждения. "В материалах уголовного дела имеются сведения не менее чем о 10 фактах получения и покушения на получение взятки в период с 2011 по 2013 годы. Деньги должностному лицу предоставлялись в качестве благодарности за невоспрепятствование противоправной деятельности, выражавшейся в осуществлении незаконных валютных операций физическим лицом на одной из автодорог в пограничной зоне Беларуси. В уголовном деле также имеются сведения о продаже обвиняемым служебной информации о мероприятиях, проводимых государственными и правоохранительными органами для выявления и пресечения правонарушений и преступлений", - рассказала Юлия Гончарова.

Дмитрий Ковш находится в международном розыске. Скрывается на территории Польши. Сейчас, на основании документов, предоставленных белорусскими следователями, компетентными органами юстиции Польши рассматривается вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.-0-