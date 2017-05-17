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Минэкономики предлагает консервативный подход для бюджета-2018

18.05.2017 12:09 — Разное | Ежедневник  
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Минэкономики предлагает консервативный подход для бюджета-2018

фото: belta.by

Министерство экономики считает правильным формировать бюджет на 2018 год, исходя из консервативного сценария прогноза социально-экономического развития.

«При разработке консервативного сценария учитываются возможности реализации тех рисков, которые негативно могут сказаться на развитии основных торговых партнеров и значительно ухудшить ценовую конъюнктуру на внешних рынках. Этот сценарий предлагается использоваться для формирования бюджета», - заявил сегодня замминистра экономики Александр Червяков, передает БЕЛТА.

Согласно базовому сценарию цены на нефть должны стабилизироваться. В нем учитываются апрельские договоренности с РФ, а также рост спроса на белорусских экспорт. Целевой сценарий предполагает выполнение основных показателей пятилетних госпрограмм. Консервативный подход должен создать запас прочности для бюджета. В этом случае любое улучшение рамочных услови и конъюнктуры будет способствовать перевыполнению доходной части бюджета и его не потребуется урезать. 

Бюджет-2017 был сформирован на основании базового сценария. Он верстался исходя их средней цену нефти в 35 долларов  за баррель, курса российского рубля на уровне 75 рублей за доллар, ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси – 15-17%. По итогам первого квартала реальное положение в мировой и белорусского экономики оказалось  лучше базового сценария. Нефть стоит более 50 долларов, курс российского рубля к доллару составляет менее 60 рублей, а ставка рефинансирования в Беларуси опустилась до 14% годовых, пишет belmarket.by.

Также реальность опережает показатели, прописанные в среднесрочной финансовой стратегии Беларуси. В документе, утвержденном, в начале этого года, говорилось, что потребительские цены в 2017 должны вырасти не более чем на 12,9%, в следующем инфляцию планируется замедлить до 9%, а в дальнейшем в 2019-м – до 7,3%.
Средний размер ставки рефинансирования на 2017-ый планировался на уровне 17%, на следующий – 14%, на 2019-й – 12%.

Курс доллара в 2019 году должен составить 2,2452 рубля в конце года. В декабре 2018-го он должен стоит 2,2267. К концу 2017-го Минфин планирует рост доллара до 2,2114 рубля. При этом в плане предполагается что нефть вырастет с 35 долларов за баррель в этом году до 50 долларов за баррель в 2019 году.
В среднесрочной стратегии расходы республиканского бюджета в 2018 году оценивались на уровне 18,56 млрд рублей.

 
 
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Министерство экономики считает правильным формировать бюджет на 2018 год, исходя из консервативного сценария прогноза социально-экономического развития.

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