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Максим Рыженков переизбран председателем федерации баскетбола

18.05.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок.


Фото: Максим Дмитриев, Sportnaviny

Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокаў» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова.

«С того момента, как мне пришлось заняться баскетболом, прошло чуть более двух лет. Сегодня можно говорить о том, что мы нащупали структуру организации, ведь наш чемпионат скатывался к уровню дворового спорта. Есть прогресс и в подготовке сборных на международной арене.

С каждым годом финансовое благополучие возрастало. Это позволило нам забыть о том, что какие-то юниорские сборные могут не участвовать в чемпионатах Европы. В 2016 году все наши сборные впервые за долгие годы участвовали в чемпионатах Европы», — заявил Рыженков.

 
 
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Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок.

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