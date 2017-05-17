Максим Рыженков переизбран председателем федерации баскетбола

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок.



Фото: Максим Дмитриев, Sportnaviny

Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокаў» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова.

«С того момента, как мне пришлось заняться баскетболом, прошло чуть более двух лет. Сегодня можно говорить о том, что мы нащупали структуру организации, ведь наш чемпионат скатывался к уровню дворового спорта. Есть прогресс и в подготовке сборных на международной арене.

С каждым годом финансовое благополучие возрастало. Это позволило нам забыть о том, что какие-то юниорские сборные могут не участвовать в чемпионатах Европы. В 2016 году все наши сборные впервые за долгие годы участвовали в чемпионатах Европы», — заявил Рыженков.