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Пенсионерка из Сибири зарабатывает на стримах, играя в CS и "Танки"

18.05.2017 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Анна Сандалова или Баба Аня живет в городе Искитим Новосибирской области и уже около года ведет свой канал на YouTube и Twitch, где показывает всем, как она играет в компьютерные игры.

Пенсионерка из Сибири зарабатывает на стримах, играя в CS и "Танки"
© Pixabay
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Женщина играет в Counter-Strike, World of Tanks и Minecraft, причем, по ее словам, ей нравится играть во все это.

За деньги, которые она получает за стримы игр, она покупает подарки своим внукам, старшему из которых уже 18, а младшему — три года. Причем сами внуки и предложили ей вести стримы.

Кроме того, на своем канале пенсионерка рассказывает, как занимается садоводством в свободное от игр время.

 
 
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59-летняя россиянка прославилась в игровом мире – она ведет стримы нескольких популярных компьютерных игр, зарабатывая на подарки внукам. Смотрите на видео, как...

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