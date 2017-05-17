Анна Сандалова или Баба Аня живет в городе Искитим Новосибирской области и уже около года ведет свой канал на YouTube и Twitch, где показывает всем, как она играет в компьютерные игры.

Женщина играет в Counter-Strike, World of Tanks и Minecraft, причем, по ее словам, ей нравится играть во все это.

За деньги, которые она получает за стримы игр, она покупает подарки своим внукам, старшему из которых уже 18, а младшему — три года. Причем сами внуки и предложили ей вести стримы.

Кроме того, на своем канале пенсионерка рассказывает, как занимается садоводством в свободное от игр время.