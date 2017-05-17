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Российские СМИ «похоронили» Светлану Алексиевич

18.05.2017 13:01 — Разное | БДГ  
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Сегодня ряд российских СМИ опубликовал информацию о смерти Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. 

Российские СМИ распространили информацию о том, что белорусская писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, умерла.

Примечательно, что в новостном сюжете Яндекс.Новости по данной теме - только публикации российских СМИ, от одиозного RT, до РИА Новости. Последние ссылаются на министра культуры Франции Франсуаза Ниссена. Последние подтвержденные новости о писательнице касаются ее решения помочь женщине-инвалиду оплатить коммунальные услуги, чтобы она смогла избежать выселения на улицу.

Сама писатель сейчас находится в Сеуле, с ней все в порядке, о чем она сообщила «Радио Свобода».

Светлана Алексиевич  стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Писательница отметила, что присуждение ей Нобелевской премии - это победа не только ее, но и белорусской культуры и самой страны. Задолго до получения престижнейшей мировой награды критиковала белорусскую власть, а также политический режим в России и ее военную агрессию.

 
 
 
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Сегодня ряд российских СМИ опубликовал информацию о смерти Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. 

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