Российские СМИ «похоронили» Светлану Алексиевич

Сегодня ряд российских СМИ опубликовал информацию о смерти Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Российские СМИ распространили информацию о том, что белорусская писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, умерла.

Примечательно, что в новостном сюжете Яндекс.Новости по данной теме - только публикации российских СМИ, от одиозного RT, до РИА Новости. Последние ссылаются на министра культуры Франции Франсуаза Ниссена. Последние подтвержденные новости о писательнице касаются ее решения помочь женщине-инвалиду оплатить коммунальные услуги, чтобы она смогла избежать выселения на улицу.

Сама писатель сейчас находится в Сеуле, с ней все в порядке, о чем она сообщила «Радио Свобода».