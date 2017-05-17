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СК о трупе на границе: причина смерти местного жителя пока выясняется
18.05.2017 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Малоритским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения под днищем рейсового автобуса при досмотре на погранпереходе "Мокраны" тела 40-летнего мужчины.
В настоящее время известно, что труп был обнаружен под днищем рейсового автобуса Брест-Ковель во время предварительной проверки на въезд в пункт пропуска "Мокраны" на белорусско-украинской границе пограничниками Брестской погрангруппы. Автобус, принадлежащий брестскому автопарку, выехал с автостанции Брест по расписанию — в 2 часа ночи.
© Sputnik / Виктор Толочко
Подробности расследования инцидента рассказала на радио Sputnik Беларусь официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для выяснения всех обстоятельств гибели местного жителя из агрогородка Мокраны опрашиваются очевидцы", — сообщила Дранькова.
С участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, уточнила представитель СК.
По предварительным данным, наезд на мужчину произошел около 3 часов ночи 18 мая на улице Брестская в агрогородке Мокраны на расстоянии 500 метров от погранперехода.
"Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое при движении транспортного средства оказалось между колесами. В тот момент, согласно его пояснениям, водитель не понял, что на дороге лежал человек", — рассказала Дранькова.
Характерных повреждений при дорожно-транспортном происшествии передняя часть автобуса не имеет, уточнила представитель СК.
В рамках разбирательства предстоит установить, имело ли место иное ДТП, а также выяснить состояние мужчины 1976 года рождения до его контакта с деталями транспортного средства.
Как пояснила представитель Следственного комитета, решение о возбуждении уголовного дела на данный момент не принималось. Ведется проверка, потому что пока непонятно, был ли мужчина жив на момент наезда автобуса, связана ли его гибель именно с дорожно-транспортным происшествием либо были какие-либо иные факторы.
Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято после предварительных результатов судебно-медицинской экспертизы, проще говоря, вскрытия. В общем порядке подобное заключение делается в течение 30-ти дней, пояснили в СК.
Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Ночью 18 мая на погранпереходе "Мокраны" под днищем рейсового автобуса Брест-Ковель пограничники обнаружили тело местного жителя, по данному факту следователи...
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