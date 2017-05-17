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Пресс-конференция детского вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ

18.05.2017 13:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

Беларусь на конкурсе представляет Даша Чернова.

В пресс-конференции примут участие:

В Москве:

  • генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;

  • ведущий шоу "Ты супер!" Вадим ТАКМЕНЕВ;

  • заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена ЧЕПУРНЫХ;

  • члены жюри конкурса: Виктор ДРОБЫШ, ЕЛКА, Стас ПЬЕХА, Маргарита СУХАНКИНА.

  • финалисты конкурса.

В Минске:

  • шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся ЛУЧАНИНОВА,
  • продюсер Sputnik Беларусь Павел АНТОНОВ.

В Сухуме:

  • продюсер Sputnik Абхазия Амина ЛАЗБА;
  • отец Валерии Ахра АДЛЕЙБА;
  • педагог Валерии по вокалу Лиана ЦВИЖБА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в понедельник, 22 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-конференция в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса телеканала НТВ "Ты супер!", состоится в понедельник, 22 мая, в 11:00 в...

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