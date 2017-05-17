Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

Беларусь на конкурсе представляет Даша Чернова.

В пресс-конференции примут участие:

В Москве:

генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;

ведущий шоу "Ты супер!" Вадим ТАКМЕНЕВ;

заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена ЧЕПУРНЫХ;

члены жюри конкурса: Виктор ДРОБЫШ, ЕЛКА, Стас ПЬЕХА, Маргарита СУХАНКИНА.

финалисты конкурса.

В Минске:

шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся ЛУЧАНИНОВА,

продюсер Sputnik Беларусь Павел АНТОНОВ.

В Сухуме:

продюсер Sputnik Абхазия Амина ЛАЗБА;

отец Валерии Ахра АДЛЕЙБА;

педагог Валерии по вокалу Лиана ЦВИЖБА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в понедельник, 22 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.