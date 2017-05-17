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Пресс-конференция детского вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ
18.05.2017 13:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.
Беларусь на конкурсе представляет Даша Чернова.
В пресс-конференции примут участие:
В Москве:
В Минске:
В Сухуме:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в понедельник, 22 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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Пресс-конференция в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса телеканала НТВ "Ты супер!", состоится в понедельник, 22 мая, в 11:00 в...
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