ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собственников неиспользуемых подвалов и мансард освободили от повышенных ставок налога

18.05.2017 13:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю в Минске не будут применять к неиспользуемым изолированным помещениям, расположенным в подвалах, на технических и мансардных этажах жилых домов, сообщили БЕЛТА в Минском городском территориальном фонде государственного имущества («Минскгоримущество»).

Подобные изменения закреплены в решении Минского городского Совета депутатов № 305 от 28 апреля 2017 года, вступившем в силу 14 мая.

«Ранее такие помещения, несмотря на то, что по техническим характеристикам их невозможно использовать в хозяйственной деятельности и сдавать в аренду, были включены в перечень объектов для применения повышенных налогов», — отметили в «Минскгоримуществе».

На сегодня в Минске зарегистрированы 12 подобных неиспользуемых помещений, которые в основном принадлежат предприятиям ЖКХ. После вступления решения в силу их исключат из перечня. Освободившиеся средства, как заявляют в «Минскгоримуществе», собственники смогут направить на восстановление других помещений, которые можно сдать в аренду или иным способом вовлечь в хозяйственный оборот.

Напомним, в середине января 2017 года в Минске были снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю. Тогда зональные коэффициенты к ставкам налогов были уменьшены для юридических лиц (за некоторым исключением): в I-III зонах — с 2,5 до 2,3, в IV-V — с 2,3 до 2,2. Для предприятий ЖКХ был установлен повышающий коэффициент 1.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю в Минске не будут применять к неиспользуемым изолированным помещениям, расположенным в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК о трупе на границе: причина смерти местного жителя пока выясняется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика