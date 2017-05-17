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Собственников неиспользуемых подвалов и мансард освободили от повышенных ставок налога
Повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю в Минске не будут применять к неиспользуемым изолированным помещениям, расположенным в подвалах, на технических и мансардных этажах жилых домов,
Подобные изменения закреплены в решении Минского городского Совета депутатов № 305 от 28 апреля 2017 года,
«Ранее такие помещения, несмотря на то, что по техническим характеристикам их невозможно использовать в хозяйственной деятельности и сдавать в аренду, были включены в перечень объектов для применения повышенных налогов», — отметили в «Минскгоримуществе».
На сегодня в Минске зарегистрированы 12 подобных неиспользуемых помещений, которые в основном принадлежат предприятиям ЖКХ. После вступления решения в силу их исключат из перечня. Освободившиеся средства, как заявляют в «Минскгоримуществе», собственники смогут направить на восстановление других помещений, которые можно сдать в аренду или иным способом вовлечь в хозяйственный оборот.
Напомним, в середине января 2017 года в Минске были
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Повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю в Минске не будут применять к неиспользуемым изолированным помещениям, расположенным в...
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