Собственников неиспользуемых подвалов и мансард освободили от повышенных ставок налога

Повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и землю в Минске не будут применять к неиспользуемым изолированным помещениям, расположенным в подвалах, на технических и мансардных этажах жилых домов, сообщили БЕЛТА в Минском городском территориальном фонде государственного имущества («Минскгоримущество»).

Подобные изменения закреплены в решении Минского городского Совета депутатов № 305 от 28 апреля 2017 года, вступившем в силу 14 мая.

«Ранее такие помещения, несмотря на то, что по техническим характеристикам их невозможно использовать в хозяйственной деятельности и сдавать в аренду, были включены в перечень объектов для применения повышенных налогов», — отметили в «Минскгоримуществе».

На сегодня в Минске зарегистрированы 12 подобных неиспользуемых помещений, которые в основном принадлежат предприятиям ЖКХ. После вступления решения в силу их исключат из перечня. Освободившиеся средства, как заявляют в «Минскгоримуществе», собственники смогут направить на восстановление других помещений, которые можно сдать в аренду или иным способом вовлечь в хозяйственный оборот.

Напомним, в середине января 2017 года в Минске были снижены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю. Тогда зональные коэффициенты к ставкам налогов были уменьшены для юридических лиц (за некоторым исключением): в I-III зонах — с 2,5 до 2,3, в IV-V — с 2,3 до 2,2. Для предприятий ЖКХ был установлен повышающий коэффициент 1.