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Генпрокуратура рассказала, как наказала застройщика 10 "самовольных" домов в Ратомке
За «самовольное» строительство 10 жилых домов
«Установлено, что группа лиц, представляющая коммерческие предприятия, незаконно, с получением от государства льгот и преференций в рамках реализации инвестиционного проекта в аг. Ратомка Минского района вместо застройки квартала усадебного типа осуществила строительство 10 многоквартирных жилых домов средней этажности. Предприятие-застройщик, не имея собственных финансовых средств, в нарушение установленного законодательством запрета на заключение с гражданами предварительных договоров купли-продажи жилья, неправомерно аккумулировало для целей строительства около 8 млн рублей. Противоправные действия позволили также уклониться и от обязательных платежей в бюджет государства. Кроме того, значительное количество многоквартирных жилых домов возведено в санитарно-защитной зоне железной дороги с недопустимым уровнем вредного воздействия», — говорится в сообщении.
По постановлению Генеральной прокуратуры застройщик возместил государству потери в сумме около 600 тысяч долларов. Дополнительно в государственный жилищный фонд застройщиком передано более 3,5 тысячи квадратного метра жилья — из 256 квартир в Ратомке на баланс Минского района «Драйрона» передала 64 квартиры. Их планируют распределить между нуждающимися и многодетными.
«Благодаря усилиям Генеральной прокуратуры и Минского облисполкома граждане, вложившие свои сбережения в строительство квартир, получили право на жилье, более 60 семей смогут улучшить свои жилищные условия», — сообщает ведомство.
В ООО «Драйрона» рассказали, что все штрафные санкции они оплатили жилыми метрами.
«600 тысяч долларов мы не платили. Согласно инвестдоговору, мы передали на баланс государства 4385 квадратных метров жилья — 64 квартиры. Что эквивалентно 2,7 миллиона долларов. В эту сумму вошла стоимость земли, оплата штрафов, компенсация на строительство социальной сферы и другое», — прокомментировали в ООО «Драйрона».
Напомним, официально 10 домов в Ратомке сдали
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Застройщик отдал Минскому району 64 квартиры в своих домах.
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