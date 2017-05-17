За «самовольное» строительство 10 жилых домов в Ратомке застройщик ООО «Драйрона» получил штраф 600 тысяч долларов и передал Минскому району 3,5 тысячи квадратных метров жилья. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры .



Фото: Наталья Шарай

«Установлено, что группа лиц, представляющая коммерческие предприятия, незаконно, с получением от государства льгот и преференций в рамках реализации инвестиционного проекта в аг. Ратомка Минского района вместо застройки квартала усадебного типа осуществила строительство 10 многоквартирных жилых домов средней этажности. Предприятие-застройщик, не имея собственных финансовых средств, в нарушение установленного законодательством запрета на заключение с гражданами предварительных договоров купли-продажи жилья, неправомерно аккумулировало для целей строительства около 8 млн рублей. Противоправные действия позволили также уклониться и от обязательных платежей в бюджет государства. Кроме того, значительное количество многоквартирных жилых домов возведено в санитарно-защитной зоне железной дороги с недопустимым уровнем вредного воздействия», — говорится в сообщении.

По постановлению Генеральной прокуратуры застройщик возместил государству потери в сумме около 600 тысяч долларов. Дополнительно в государственный жилищный фонд застройщиком передано более 3,5 тысячи квадратного метра жилья — из 256 квартир в Ратомке на баланс Минского района «Драйрона» передала 64 квартиры. Их планируют распределить между нуждающимися и многодетными.

«Благодаря усилиям Генеральной прокуратуры и Минского облисполкома граждане, вложившие свои сбережения в строительство квартир, получили право на жилье, более 60 семей смогут улучшить свои жилищные условия», — сообщает ведомство.

В ООО «Драйрона» рассказали, что все штрафные санкции они оплатили жилыми метрами.

«600 тысяч долларов мы не платили. Согласно инвестдоговору, мы передали на баланс государства 4385 квадратных метров жилья — 64 квартиры. Что эквивалентно 2,7 миллиона долларов. В эту сумму вошла стоимость земли, оплата штрафов, компенсация на строительство социальной сферы и другое», — прокомментировали в ООО «Драйрона».

Напомним, официально 10 домов в Ратомке сдали в начале мая . После долгих споров и совещаний Миноблисполком решил дома сохранить, застройщика оштрафовать и заставить его построить шумозащитный экран, который отгородит новостройки от железной дороги. Экран построили, но и он не устроил проверяющие органы: уровень шума от железной дороги превышал нормативы. Поэтому застройщику пришлось установить в квартирах шумозащитные окна, в которых стекла толще, чем в обычных стеклопакетах. После их установки уровень шума в квартирах снизился до уровня, соответствующего нормативам.