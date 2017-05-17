Уголовное дело возбуждено в отношении витебчанки, чье авто без водителя насмерть задавило пешехода

18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении владелицы автомобиля, который, будучи без управления, насмерть задавил пешехода в Витебске, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). ДТП произошло 13 мая по улице Гоголя. Установлено, что жительница Витебска приехала на работу на автомобиле Toyota Auris и припарковала его у правого края проезжей части возле дома №12. Около 14.30 произошло самопроизвольное движение задним ходом автомобиля, который совершил наезд на пешехода - 69-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, автотехническая, трасологические и судебно-биологические экспертизы, проводятся допросы подозреваемой и свидетелей, выясняются обстоятельства.

Следователи дополнительно устанавливают свидетелей ДТП, которые располагают какой-либо информацией, имеющей значение для уголовного дела, и просят обратиться в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления по адресу: Витебск, проспект Московский 51а, или позвонить по телефону 8 (0212) 46-20-78.-0-