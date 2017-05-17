ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело возбуждено в отношении витебчанки, чье авто без водителя насмерть задавило пешехода

18.05.2017 13:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Уголовное дело возбуждено в отношении витебчанки, чье авто без водителя насмерть задавило пешехода

18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении владелицы автомобиля, который, будучи без управления, насмерть задавил пешехода в Витебске, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). ДТП произошло 13 мая по улице Гоголя. Установлено, что жительница Витебска приехала на работу на автомобиле Toyota Auris и припарковала его у правого края проезжей части возле дома №12. Около 14.30 произошло самопроизвольное движение задним ходом автомобиля, который совершил наезд на пешехода - 69-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, автотехническая, трасологические и судебно-биологические экспертизы, проводятся допросы подозреваемой и свидетелей, выясняются обстоятельства.

Следователи дополнительно устанавливают свидетелей ДТП, которые располагают какой-либо информацией, имеющей значение для уголовного дела, и просят обратиться в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления по адресу: Витебск, проспект Московский 51а, или позвонить по телефону 8 (0212) 46-20-78.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Собственников неиспользуемых подвалов и мансард освободили от повышенных ставок налога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика