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На трассе М1 два микроавтобуса один за другим врезались в МАЗ прикрытия дорожников

18.05.2017 13:33 — Разное | Tut.by  
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Серьезная авария произошла 17 мая, около 16.00, в Борисовском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ОДАС

По предварительной информации, на 427-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ 46-летний водитель Ford Transit, двигаясь в крайней левой полосе в направлении Бреста, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на стоявший в полосе движения МАЗ прикрытия дорожников. После этого в МАЗ также врезался ехавший за Ford микроавтобус VW, которым управлял 48-летний мужчина. От удара Volkswagen опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП водитель Ford получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Водитель второго микроавтобуса также пострадал, однако госпитализация ему не потребовалась.


Фото: ОДАС

Фото: ОДАС
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Серьезная авария произошла 17 мая, около 16.00, в Борисовском районе.

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