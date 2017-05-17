18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в ДТП пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 16 мая около 17.45. Автобус МАЗ, под управлением местного жителя 1954 года рождения, ехал по ул.Логойской. При повороте налево на ул.Рокоссовскую, пассажирка автобуса не удержалась за поручень и упала на стоящую позади несовершеннолетнюю пассажирку 2006 года рождения, местную жительницу, ученицу 5 класса средней школы Жодино.

В результате ДТП девочка получила травмы в виде "перелома обеих костей левого предплечья". Пострадавшая не госпитализировалась. По факту происшествия проводится проверка.-0-