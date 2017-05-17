Первый в истории марки Maserati кроссовер стал своего рода хитом среди известных тюнинг-ателье, которые один за другим берутся за его «прокачку». Среди них Mansory и Startech, а фирма Novitec подготовила уже второй по счету комплект доработок для роскошного итальянского «паркетника».





Новый тюнинг-кит для Levante включает расширители колесных арок (+10 см к ширине спереди и 12 см сзади), крупную карбоновую вставку на капоте, а также изготовленный из углеродного волокна задний спойлер. Добавляют агрессивности облику Levante элемент диффузора в заднем бампере и комплект оригинальных колесных дисков диаметром 22 дюйма с шинами размерности 295/30 спереди и 335/25 сзади.





Кроме того, в Novitec перенастроили подвеску Levante (дорожный просвет уменьшился на 2,5 см) и увеличили отдачу трехлитровых битурбомоторов под капотом — бензиновый агрегат развивает в итоге 494 лошадиные силы и 660 Нм крутящего момента, а дизель 322 «силы» и 680 Нм. На разгон до 100 км/ч «прокачанный» бензиновый вариант Levante тратит 4,8 секунды, дизельная версия не столь прыткая — 6,2 секунды.





Тем временем сама Maserati, если верить слухам, готовит к дебюту «заряженную» версию Levante, которая может получить приставку GTS в обозначении — под ее капотом по не подтвержденной пока информации расположится 3,8-литровый V8 Biturbo разработки Ferrari, мощность которого у нынешнего седана Quattroporte GTS достигает 523 «лошадок».