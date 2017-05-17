Белорусские айтишники смогут законно продавать свои приложения через AppStore и GooglePlay

С нового года в Налоговом кодексе должны появиться изменения, которые позволят белорусским IT-компаниям законно продавать разработанные приложения через AppStore, Google Play и другие сервисы. Об этих планах сегодня рассказала замглавы МНС Элла Селицкая.

Главная проблема в том, что мировые площадки не подписывают бумажные договоры, а согласны заключать контракты лишь по электронной почте. Российское законодательство, например, уже позволяет это делать. Белорусское — нет. В итоге айтишники, которые продают разработанные приложения через AppStore или Google Play, вынуждены нарушать законодательство или открывать для этого зарубежные представительства.

— Это создает препятствия при заключении внешнеторговых сделок наших компаний. И к нам обратились некоторые компании и Ассоциация налогоплательщиков с таким вопросом, — признала проблему Элла Селицкая. — На бумажных носителях такие компании как Google или Apple договоры не заключают. Они сегодня работают совсем в другом измерении.

А наше законодательство: и налоговое, и бухгалтерское, и Гражданский кодекс — подотстали от современных технологий.

Свои изменения МНС внесет в новую редакцию Налогового кодекса, которые начнут работать с 1 января 2018 года.

— Мы уже отработали схему, как будут уплачиваться налоги на доходы. Есть стоимость программы, известно и вознаграждение, которое удерживает площадка. А с остальной части и будет рассчитываться налог, — пояснила алгоритм замминистра.

Также в ближайшее время Министерство экономики рассмотрит необходимые для упрощения работы IT-компаний изменения в Гражданский кодекс. Также в ближайшее время у разработчиков программ появится возможность в одностороннем порядке подписывать первичные бухгалтерские документы.