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Владимир Коноплев остался во главе федерации гандбола

18.05.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
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Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый срок.


Фото: БелТА

Кроме Коноплева кандидатами на пост председателя БФГ являлись Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич. Отметим, что все четверо отдали свои голоса в пользу действующего главы федерации.

Владимир Коноплев возглавляет Белорусскую федерацию гандбола с 28 июня 2006 года. Тогда он сменил на этом посту Юрия Кулаковского.

 
 
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Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый срок.

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