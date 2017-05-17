Владимир Коноплев остался во главе федерации гандбола

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый срок.



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Кроме Коноплева кандидатами на пост председателя БФГ являлись Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич. Отметим, что все четверо отдали свои голоса в пользу действующего главы федерации.

Владимир Коноплев возглавляет Белорусскую федерацию гандбола с 28 июня 2006 года. Тогда он сменил на этом посту Юрия Кулаковского.