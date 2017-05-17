Беларусь закончила ЧМ по хоккею 13 из 16 команд

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в составе сборной Беларуси. Специальными призами были отмечены хоккеисты минского "Динамо" Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.

Белорусская команда в семи матчах одержала две победы, потерпела пять поражений и набрала семь очков на предварительном этапе мирового форума, заняв в группе В седьмое место, а в итоговом рейтинг-листе расположилась на 13-й позиции. Ниже находятся команды Словакии (14-е место), Словении (15) и Италии (16). Две последние команды покинули элитный дивизион . В 2018 году их заменят команды Южной Кореи и Австрии.

"В командах нашей группы хоккеисты быстрее, габаритнее, мастеровитее. Я не ищу оправданий, я всегда говорю в таком случае: нам нужно найти другой способ, как их одолеть", - объяснил итоги выступления на ЧМ главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис, передает «Беларусь 1» . При этом он заявил о смене поколений в белорусском хоккее.