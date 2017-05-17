Литва призывает Латвию и Эстонию к жесткой борьбе с пьянством

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига (Aurelijus Veryga) на встрече со своими коллегами из Латвии и Эстонии попытался убедить их последовать примеру литовских властей, ужесточив правила по продаже и потреблению алкоголя.

Об этом сообщает правительственный корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Политика контроля над алкоголем должна основываться на предпосылке, что у потребления алкоголя есть большая социальная стоимость, чем это кажется с первого взгляда, а также что здоровье и благополучие людей важнее экономических факторов. Поэтому необходимо улучшать здоровье общества, побуждать к научным исследованиям и преградить путь угрозе для здоровья, вызываемой алкоголем и табаком", — сообщили в пресс-службе Минздрава Литвы.

По словам нашего министра, страны Балтии сталкиваются с похожими проблемами. Именно поэтому необходимо наладить рычаги сотрудничества по такой важной теме, как снижение потребления алкоголя.

"Мы видим, что все три страны Балтиии сталкиваются с похожими проблемами, в большинстве случаев выбирают похожие решения проблем. Мы маленькие государства, поэтому поддержка очень важна, действуя в одном направлении, мы можем достичь больших результатов", — говорил Аурелиюс Верига.

В Литве готовятся принять пакет ограничений по торговле и потреблению алкогольной продукции. Среди новых правил есть запрет на рекламу спиртного, продление возрастного ценза при покупке горячительных напитков (их запретят продавать лицам до 20 лет), сокращение времени продажи алкоголя, запрет на торговлю алкоголем в уличных нестационарных кафе и во время массовых мероприятий.

Как ранее сообщал информационно-аналитический портал BALTNEWS.lt, накануне Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. По итогам прошлого года каждый её житель выпил в среднем 16 литров алкоголя, что является абсолютным рекордом. На втором месте расположилась Беларусь, а на третьем Латвия.