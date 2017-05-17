В Беларуси могут снизить ставку НДС

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В Беларуси могут быть пересмотрены подходы к применению пониженной ставки НДС, в перспективе это может позволить снизить основную ставку этого налога для всех плательщиков.

Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на семинаре в Палате Представителей Национального собрания, пишет interfax.by .

"Предполагается рассмотрение вопроса о совершенствовании подходов к применению пониженной ставки НДС в размере 10%. Эта работа будет вестись поэтапно", - сказала Селицкая.

В частности, по ее словам, на первом этапе рассматривается возможность того, чтобы уйти от налогообложения по пониженной ставке товаров, которые не являются по сути продовольственными (жмыхи, шроты, продукты, используемые в качестве кормов для животных). В последующем в этом перечне могут остаться только социально-значимые товары.

Кроме того, для совершенствования налоговых механизмов стимулирования инвестиционной активности и снижения нагрузки на реальный сектор экономики, будет изучаться возможность снятия действующих ограничений по вычету входного НДС, уплаченного по потребительскому импорту.

"В целом эти резервы позволят рассмотреть вопрос о том, чтобы снизить основную ставку НДС для всех плательщиков в нашей стране", - полагает замминистра.

На данный момент, констатировала Э.Селицкая, "с учетом имеющейся экономической ситуации емкие резервы по снижению ставок основных налогов у нас отсутствуют".

В связи с этим, продолжила она, в программе социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы определено, что в текущей пятилетке уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26% от ВВП. "В то же время, будет соблюдаться мораторий на повышение налоговых ставок и введение новых налогов и сборов, за исключением случаев, когда соответствующие обязательства предусмотрены международным договорами, а также индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях", - добавила замминистра.

