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Томатно-красная дорожка Канн: звезды, наряды и кино
18.05.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Цветом этого юбилейного года был выбран томатно-красный. На церемонии открытия продефилировали звезды — Белла Хадид, Джулианн Мур, Лили-Роуз Депп, Сьюзан Сарандон, Марион Котийяр, Ума Турман, Моника Белуччи, Робин Райт и другие.
Честь открывать юбилейный фестиваль выпала фильму Арно Деплешена "Призраки Исмаэля".
Ведущей церемонии открытия была Моника Беллуччи, и фото ее жаркого поцелуя с актером Алексом Лутсом на сцене открытия стало фото дня всех мировых СМИ.
Оценивать конкурсные работы будут
В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.
Уроженец Беларуси кинорежиссер
Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль,
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Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль торжественно открылся на Лазурном берегу в среду. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с лучшими нарядами звезд.
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