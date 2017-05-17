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Томатно-красная дорожка Канн: звезды, наряды и кино

18.05.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Цветом этого юбилейного года был выбран томатно-красный. На церемонии открытия продефилировали звезды — Белла Хадид, Джулианн Мур, Лили-Роуз Депп, Сьюзан Сарандон, Марион Котийяр, Ума Турман, Моника Белуччи, Робин Райт и другие.

Честь открывать юбилейный фестиваль выпала фильму Арно Деплешена "Призраки Исмаэля".

Ведущей церемонии открытия была Моника Беллуччи, и фото ее жаркого поцелуя с актером Алексом Лутсом на сцене открытия стало фото дня всех мировых СМИ.

Оценивать конкурсные работы будут режиссер Педро Альмодовар, актеры Уилл Смит и Джессика Честейн, музыкант Габриэль Яред, кинорежиссеры Пак Чхан Ук, Паоло Соррентино и другие знаменитые кинематографисты. Впервые примет участие в судействе международного смотра Ума Турман, — она председателем жюри программы "Особый взгляд".

В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.

Уроженец Беларуси кинорежиссер Сергей Лозница участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года со своей интерпретацией творчества Федора Достоевского в ленте "Кроткая".

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, посвященный Клаудии Кардинале, проходит во Франции с 17 по 28 мая.

 
 
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Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль торжественно открылся на Лазурном берегу в среду. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с лучшими нарядами звезд.

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