Жительница Борисова присвоила собранные у коллег деньги на путешествие

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в присвоении денежных средств бывших коллег, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По предварительным данным, женщина работала в июне 2016 года на одном из борисовских предприятий и организовывала турпоездку коллектива из 46 человек за границу, собирала на это деньги. "Она собирала по $120 с каждого работника. В действительности же оплата сформированного туристического путешествия составила ниже собранной суммы. В результате около $2 тыс. подозреваемая присвоила себе", - рассказала Татьяна Белоног.

Уголовное дело возбуждено по признаку состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено) УК Беларуси. Следствие изучает изъятую документацию, в том числе регламентирующую деятельность профсоюза предприятия, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Идет проверка на причастность фигурантки к совершению иных противоправных действий. Окончательная квалификация ее действиям будет дана по результатам расследования.-0-