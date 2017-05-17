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Более 170 артиллерийских снарядов времен ВОВ обнаружено в Сенненском районе

18.05.2017 14:13 — Разное | БелТА  
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18 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Более 170 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружено в Сенненском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Арсенал обнаружен возле деревни Застенок 17 мая. В лесном массиве найдено 176 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 31 артиллерийский взрыватель, 5 минометных мин калибра 50 мм и 4 минометные мины калибра 82 мм.

Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В лесном массиве найдено 176 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 31 артиллерийский взрыватель, 5 минометных мин калибра 50 мм и 4 минометные мины калибра 82 мм.

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