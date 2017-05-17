Российские Су-24М облетели фрегат НАТО

Российские бомбардировщики Су-24М трижды облетели нидерландский фрегат F 805 Evertsen (типа De Zeven Provinciën), который находился Балтийском море в составе 1-й постоянной корабельной группы НАТО.



Фото: twitter.com/GeneraalVerkerk

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил Командующий ВМС Нидерландов и Адмирал Бенилюкса генерал-лейтенант флота Роб Веркерк.

Военный блог центра анализа и стратегий пишет, что замеченные самолеты Су-24М входили в состав морской штурмовой эскадрильи 72-й гвардейской авиационной базы Балтийского флота с аэродрома Черняховск (Калининградская область).



Фото: twitter.com/GeneraalVerkerk



Фото: twitter.com/GeneraalVerkerk

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Основная задача фрегатов De Zeven Provinciën — обеспечение ПВО. Всего построено четыре таких корабля, и они являются самыми современными в ВМС Нидерландов.

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