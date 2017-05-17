18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы сбывал насвай в Минске. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители по ул.Долгобродской задержали 24-летнего жителя Речицы. Как установили оперативники, парень передвигался на метро: пока ехал от одной станции до другой, назначал встречи с клиентами. После выходил на нужной станции, где в условленном месте сбывал насвай. И снова ехал на метро на новый адрес. В ходе обыска у него найдено и изъято 3,3 кг некурительного табачного изделия насвай.

По этому факту проводится проверка.-0-