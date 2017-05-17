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Житель Речицы сбывал насвай в Минске

18.05.2017 14:24 — Разное | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы сбывал насвай в Минске. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители по ул.Долгобродской задержали 24-летнего жителя Речицы. Как установили оперативники, парень передвигался на метро: пока ехал от одной станции до другой, назначал встречи с клиентами. После выходил на нужной станции, где в условленном месте сбывал насвай. И снова ехал на метро на новый адрес. В ходе обыска у него найдено и изъято 3,3 кг некурительного табачного изделия насвай.

По этому факту проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители по ул.Долгобродской задержали 24-летнего жителя Речицы. Как установили оперативники, парень передвигался на метро: пока ехал от одной станции до...

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