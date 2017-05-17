В Минске снижены тарифы на воду и канализацию в нежилых помещениях

В Минске снижены тарифы на воду и услуги канализации для юридических и физизческих лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующим нежилые помещения.

Соответствующее решение Мингорисполкома от 20 апреля №1365 вступает в силу с 19 мая.

Документ вносит изменения в решение Мингорисполкома от 4 декабря 2015 года №3355. В нем указаны новые тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые КУПП "Минскводоканал", юрлицам и физлицам (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения, для 24 категорий плательщиков.

Напомним, что в 2016-2020 годах уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг будет повышаться ежегодно .