ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске снижены тарифы на воду и канализацию в нежилых помещениях

18.05.2017 14:41 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Минске снижены тарифы на воду и услуги канализации для юридических и физизческих лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующим нежилые помещения.

Соответствующее решение Мингорисполкома от 20 апреля №1365 вступает в силу с 19 мая.

Документ вносит изменения в решение Мингорисполкома от 4 декабря 2015 года №3355. В нем указаны новые тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые КУПП "Минскводоканал", юрлицам и физлицам (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения, для 24 категорий плательщиков.

Напомним, что в 2016-2020 годах уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг будет повышаться ежегодно.

В конце декабря прошлого года Совмин утвердил тарифы на некоторые виды ЖКУ в 2017 году. Стоимость отдельных тарифов для минчан увеличил и Мингорисполком.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске снижены тарифы на воду и услуги канализации для юридических и физизческих лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующим нежилые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусское приложение Piano получило американскую премию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика