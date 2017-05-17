Налоговые доходы в бюджете Беларуси занимают более 80%

Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%. В 2012 году они составляли 87,6%, в 2015-2016 годах - 83,6%.

Как рассказала 18 мая на семинаре "Организация бюджетного процесса в Беларуси" в Палате представителей замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая, в структуре доходов бюджета основная доля приходится на НДС - около 30%, передает БелТА .

Вторым по величине поступлений является подоходный налог (около 14%), третьими – таможенные пошлины и сборы (около 12%).

Замминистра отметила, что из-за ухудшения финансового состояния субъектов хозяйствования несколько лет уменьшается доля налога на прибыль в общих доходах консолидированного бюджета: с 12,4% в 2012 году до примерно 8% в 2015-2026 годах.