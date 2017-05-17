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Налоговые доходы в бюджете Беларуси занимают более 80%

18.05.2017 14:02 — Разное | БДГ  
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Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%. В 2012 году они составляли 87,6%, в 2015-2016 годах - 83,6%.

Как рассказала 18 мая на семинаре "Организация бюджетного процесса в Беларуси" в Палате представителей замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая, в структуре доходов бюджета основная доля приходится на НДС - около 30%, передает БелТА.

Вторым по величине поступлений является подоходный налог (около 14%), третьими – таможенные пошлины и сборы (около 12%).

Замминистра отметила, что из-за ухудшения финансового состояния субъектов хозяйствования несколько лет уменьшается доля налога на прибыль в общих доходах консолидированного бюджета: с 12,4% в 2012 году до примерно 8% в 2015-2026 годах.

Напомним, что бизнес-союзы предлагают властям Беларуси налоговый маневр — запретить местным советам применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и земельного налога, но увеличить поступление в местные бюджеты косвенных налогов. В частности, ряд замечаний касаются применения УСН, которая с начала 2015 года претерпела ряд изменений

 
 
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Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%. В 2012 году они составляли 87,6%, в 2015-2016 годах - 83,6%.

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