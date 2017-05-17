18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два микроавтобуса врезались в машину дорожников в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 17 мая около 16.00 на 427-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. Водитель на микроавтобусе "Форд Транзит" ехал по крайней левой полосе в направлении Бреста, не справился с управлением и врезался в стоявшую в полосе машину прикрытия дорожной службы МАЗ. После этого двигавшийся за "Фордом" "Фольксваген Транспортер" тоже столкнулся с автомобилем дорожников и опрокинулся на проезжей части. В результате ДТП водитель "Форда" с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ.-0-