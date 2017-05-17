ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два микроавтобуса врезались в машину дорожников в Борисовском районе

18.05.2017 14:56 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два микроавтобуса врезались в машину дорожников в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 17 мая около 16.00 на 427-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. Водитель на микроавтобусе "Форд Транзит" ехал по крайней левой полосе в направлении Бреста, не справился с управлением и врезался в стоявшую в полосе машину прикрытия дорожной службы МАЗ. После этого двигавшийся за "Фордом" "Фольксваген Транспортер" тоже столкнулся с автомобилем дорожников и опрокинулся на проезжей части. В результате ДТП водитель "Форда" с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 17 мая около 16.00 на 427-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. Водитель на микроавтобусе "Форд Транзит" ехал по крайней левой полосе в направлении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко Николичу: мы заложили фундамент дружбы Беларуси и Сербии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика