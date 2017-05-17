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Италия бесплатно раздает замки и старинные виллы

18.05.2017 14:47 — Разное | Tut.by  
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Италия бесплатно раздает более 100 исторических объектов по всей стране: замки, старинные виллы, трактиры, монастыри, оборонительные крепости и т.д. Однако есть одно условие: полученное здание необходимо отреставрировать и переделать под туристический объект, сообщает издание Business Insider.


Один из предлагаемых объектов — вилла Agenzia del Demanio. Фото: The Local

Национальное агентство по недвижимости и Министерство культуры Италии запустили этот проект в целях развития экономики регионов, непопулярных среди туристов. «Наша цель — трансформировать бесхозные исторические объекты в места, востребованные среди туристов, паломников и велопутешественников. Многие из предлагаемых зданий расположены вдоль веломаршрутов и на пути исторически сложившихся паломнических направлений», — говорят в итальянском агентстве по недвижимости.

Всего итальянское правительство раздает 103 объекта. Инвестор, получивший историческое здание в собственность, обязан за собственные деньги перестроить его в туристический объект: отель, ресторан, магазин, спа-салон и т.д.

Среди предлагаемых объектов, например, есть замок Castello di Blera, датируемый XI веком и расположенный недалеко от Рима. Особенность замка в том, что он «вписан» в скалу, на которой построен. Также в списке значится оборонительная башня Torre della Bastiglia, построенная в XII веке и расположенная недалеко от Болоньи.


Фото: tesoridellazio.it

Если проект окажется удачным, в планах итальянского правительства раздать инвесторам еще 200 исторических объектов.

 
 
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Итальянское правительство бесплатно раздает более 100 исторических объектов по всей стране с целью развития туризма в разных регионах страны.

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