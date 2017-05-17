Украинский безвиз не помешает белорусам ездить в Украину

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом никак не повлияет на пересечение белорусско-украинской границы.

Как заявил 18 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, между странами действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения границы, сообщили в МИД .

«Абсолютно не вижу здесь никакой связи и никаких возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны», - сказал он.

Напомним, что 17 мая в Страсбурге прошла церемония подписания законодательного акта об отмене визовых требований для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны для граждан Украины.