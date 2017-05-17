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Украинский безвиз не помешает белорусам ездить в Украину
Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом никак не повлияет на пересечение белорусско-украинской границы.
Как заявил 18 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, между странами действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения границы,
«Абсолютно не вижу здесь никакой связи и никаких возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны», - сказал он.
Напомним, что 17 мая в Страсбурге
Безвизвовый режим начнет действовать для граждан Украины, у которых есть биометрические паспорта, в ночь с 10 на 11 июня. Граждане Украины
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Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом никак не повлияет на пересечение белорусско-украинской границы.
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