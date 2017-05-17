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Лукашенко Николичу: мы заложили фундамент дружбы Беларуси и Сербии

18.05.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Сербии Томислав Николич прибыл в Беларусь с рабочим визитом. На торжественной церемонии во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил своему сербскому коллеге орден Дружбы народов за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между странами. В Беларуси орден Дружбы народов является высшей наградой, которой может быть удостоен представитель другого государства.

"Награда сегодняшняя абсолютно заслуженная. Здесь нет никаких условностей, потому что когда тебя избрали президентом Сербии, мы осуществили то, что должны были давно сделать при прежних руководителях Сербии. Как бы ни складывалась обстановка и ситуация в Сербии и в Беларуси, наши народы всегда тянулись друг к другу. С избранием тебя президентом в Сербии у нас разительно изменились отношения", — сказал Лукашенко, обращаясь к Николичу. 

Президент Беларуси напомнил о добрых личных отношениях, которые сложились у лидеров двух стран и, во многом, поспособствовали развитию экономических связей. В течение последних 8 лет объем взаимной торговли между странами достиг  250 миллионов долларов.

Лукашенко Николичу: мы заложили фундамент дружбы Беларуси и Сербии
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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По итогам президентских выборов, состоявшихся в Сербии 2 апреля текущего года, победу одержал соратник Николича по Сербской прогрессивной партии, премьер-министр страны Александр Вучич. Действующий глава государства Томислав Николич имел право баллотироваться на второй пятилетний срок, но не стал этого делать. Через две недели Николич слагает президентские полномочия в пользу Вучича.

"Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления дружеских отношений между нашими народами, православными народами Сербии и Беларуси, этот фундамент укрепляется. Я вижу это по вновь избранному президенту. Он абсолютно настроен, так же, как и ты, проводить политику нашей дружбы", — отметил Лукашенко.

Вновь избранный президент Сербии Александр Вучич посещал Беларусь в январе текущего года в статусе премьер-министра и заявил о намерении продолжить курс на укрепление взаимодействия с нашей страной.

На встрече с Александром Лукашенко Томислав  Николич предложил интенсифицировать взаимодействие между странами и выразил готовность лично курировать сотрудничество Беларуси и Сербии уже по завершении президентских полномочий. По мнению Николича, у Беларуси и Сербии нет препятствий для выхода на рынки ЕАЭС и Евросоюза с совместной продукцией.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с Томиславом Николичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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У Беларуси и Сербии нет препятствий для выхода на рынки ЕАЭС и Евросоюза с совместной продукцией, заявил Томислав Николич на встрече с Александром Лукашенко во...

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