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Минск и Москва обсудят вопросы порядка въезда иностранцев в Беларусь и Россию

18.05.2017 14:54 — Разное | Ежедневник  
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Минск и Москва обсудят вопросы порядка въезда иностранцев в Беларусь и Россию

фото: liberty-belarus.info

Консультации по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и России пройдут 23-24 мая в Москве, сообщил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Стороны рассмотрят вопросы деятельности консульских служб, изменения в законодательстве, которые регулируют порядок въезда иностранных граждан в Беларусь и Россию, вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран и ряд других вопросов", – заявил Мирончик на брифинге в четверг в Минске, пишет Интерфакс-Запад.

По информации пресс-секретаря, белорусскую делегацию возглавит начальник главного консульского управления Игорь Фисенко, российскую – директор консульского департамента МИД Евгений Иванов.

 
Теги: Минск
 
 
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Консультации по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и России пройдут 23-24 мая в Москве, сообщил начальник управления информации –...

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