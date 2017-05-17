Минск и Москва обсудят вопросы порядка въезда иностранцев в Беларусь и Россию

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Консультации по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и России пройдут 23-24 мая в Москве, сообщил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Стороны рассмотрят вопросы деятельности консульских служб, изменения в законодательстве, которые регулируют порядок въезда иностранных граждан в Беларусь и Россию, вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран и ряд других вопросов", – заявил Мирончик на брифинге в четверг в Минске, пишет Интерфакс-Запад .

По информации пресс-секретаря, белорусскую делегацию возглавит начальник главного консульского управления Игорь Фисенко, российскую – директор консульского департамента МИД Евгений Иванов.