Разница почти в 5 рублей. В каком из 10 разных магазинов стоит дешевле одинаковый набор продуктов

FINANCE.TUT.BY проверил, как стоимость совершенно одинаковой покупки отличается в десяти магазинах разных торговых сетей в Минске.



В список вошли 14 продуктов: творог «Хуторок» 1% (220 г), молоко «Простоквашино» 1,5% (950 мл), рис «Эколайн» «Семейный» (900 г), спагетти «Пастораль» (900 г), «Лидская мука» классическая (1 кг), филе сельди «Матиас» оригинальное (250 г), чай черный Lipton Yellow Label (25 пакетиков), кофе Nescafe Gold (150 г), печенье Maria (140 г), батончик Snickers (50,5 г), Kinder Chocolate (50 г), Bon-aqua негазированная (0,5 л), яблочный сок Rich (1 л), чипсы Lay’s со вкусом молодого зелёного лука (80 г). Продукты выбирались с учетом их распространенности в магазинах разных торговых сетей.

Стоимость продуктов сравнивалась в десяти торговых сетях: «Алми», «Виталюр», «Евроопт», «Корона», «Радзивилловский», «Рублевский», «Соседи», BIGZZ, Green, ProStore.

Несколько товаров в разных супермаркетах попали в разряд акционных — то есть цена на них была ниже, чем обычно. Итоговая стоимость покупки считалась без использования скидочных карточек.

Оказалось, что дешевле всего наша «продуктовая корзина» стоила в «Евроопте» — 29 рублей 20 копеек, но филе сельди здесь продавалось со скидкой. В «Короне» со скидкой на кофе общая сумма получилось практически такой же — 29 рублей 88 копеек.

В Green стоимость покупок составила 30 рублей 1 копейку, в «Виталюре» — 30 рублей 68 копеек. Чай в Green и «Виталюре» находился на акции, цена без скидки в Green — 3 рубля 17 копеек, в «Виталюре» — 3 рубля 25 копеек. В BIGZZ для расчета понадобились бы 31 рубль 37 копеек, в «Соседях» — 31 рубль 92 копейки с учетом цены филе сельди со скидкой: 2 рубля 19 копеек вместо 2 рублей 99 копеек. В «Алми» — 31 рубль 95 копеек. В «Рублевском» покупка обошлась бы в 32 рубля 50 копеек, а ProStore — 32 рубля 87 копеек.

Больше всего заплатить пришлось бы в «Радзивилловском» — 34 рубля 12 копеек. Разница между самым дешевым и самым дорогим чеком довольно существенная — 4 рубля 92 копейки.

29 рублей 20 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,22 1,64 2,05 1,09 1,05 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,60* 2,89 10,59 0,65 0,89 шоколад вода сок чипсы 1,49 0,65 2,39 1,39

29 рублей 88 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,22 1,64 2,29 1,13 1,13 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,95 3,20 7,79* 0,69 0,9 шоколад вода сок чипсы 2,53 0,65 2,39 1,37

30 рублей 1 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,16 1,59 1,35* 1,13 1,10 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,95 2,19* 10,98 0,65 0,90 шоколад вода сок чипсы 1,50 0,65 2,43 1,43

30 рублей 68 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,25 1,69 1,89 0,95 1,25 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,95 2,49* 10,75 0,69 0,89 шоколад вода сок чипсы 1,45 0,65 2,39 1,39

31 рубль 37 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,19 1,62 2,18 1,14 1,19 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,95 3,03 11,01 0,64 0,88 шоколад вода сок чипсы 1,46 0,65 2,06 1,37

31 рубль 92 копейки

творог молоко рис спагетти мука 1,26 1,70 2,25 1,15 1,15 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,19* 3,29 11,25 0,75 0,84 шоколад вода сок чипсы 1,60 0,65 2,45 1,39

31 рубль 95 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,20 1,64 2,19 1,19 1,16 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,90 3,15 10,99 0,67 0,92 шоколад вода сок чипсы 1,56 0,65 2,25 1,48

32 рубля 50 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,25 1,80 1,93 1,23 1,17 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,99 3,09 11,15 0,72 0,91 шоколад вода сок чипсы 1,59 0,63 2,59 1,45

32 рубля 87 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,21 1,65 2,25 1,11 1,14 филе сельди чай кофе печенье батончик 2,93 3,19 10,74 0,65 0,89 шоколад вода сок чипсы 2,79 0,64 2,35 1,33

34 рубля 12 копеек

творог молоко рис спагетти мука 1,20 1,64 2 1,22 1,13 филе сельди чай кофе печенье батончик 3,06 2,86 12,60 0,74 1,03 шоколад вода сок чипсы 1,71 0,65 2,62 1,66

* — товар находился на акции, цена указана со скидкой.