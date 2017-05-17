Определились первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по мини-футболу

17 мая состоялись ответные матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, в которых «Столица» и ВРЗ первыми завоевали путевки в полуфинал. Имена двух других полуфиналистов станут известны в субботу, 20 мая.

«Дорожник» 2−1 МАПИД

И МАПИД, и «Дорожник» на радость зрителям в четвертьфинале плей-офф разыгрывают прекрасный спектакль: сначала команды синхронно финишировали в «гладком» чемпионате (4-е и 5-е места, по 63 балла), затем стало понятно, что все матчи четвертьфинальной серии будут играться на одной площадке (C/К «МАПИД»), ну, а затем соперники выдали интереснейший и абсолютно равный первый матч, в котором первым забил «Дорожник», но выиграл МАПИД (2:1).

Во втором поединке противостояние пошло по такому же сценарию, и при равной диспозиции сил первым забил уже МАПИД (9-я минута — автогол Кислюк), а затем в результате блицкрига дважды отличился «Дорожник» (26-я минута — Юрага и Скварчевский).

В оставшееся время «Дорожник», как и его соперник в первом матче, сумел отстоять нужный результат (2:1), и теперь в предстоящую субботу эти соперники сыграют третий поединок, который точно станет одним из самых интересных в сезоне 2016/17.

«Борисов-900» 5−9 «Столица»

Плей-офф — непредсказуемая штука. Здесь все команды, несмотря на их итоговые места в регулярном чемпионате, являются серьезными и опасными соперниками. Однако из всех четвертьфинальных пар именно исход противостояния дуэта Борисова и «Столицы» (первое и восьмое места) виделся наиболее очевидным.

Первый матч подтвердил прогнозы — «Столица» не только в буквальном смысле не оставила ни единого шанса борисовчанам (5:2), но и еще больше укрепила мысль о том, что на данный момент Борисову не поможет даже фарт (уж очень солидное игровое преимущество имели «айтишники»).

Во втором матче разница в классе подтвердилась. Борисовчане, конечно, забили «Столице» 5 мячей, однако в ответ получили 9. Вряд ли в Борисове перед началом сезона планировали чемпионство, однако вот такого вот завершения борьбы явно никто не ожидал, тем более, что в ростере имелись Хурсов, Рогачев, Пилецкий.

Что касается «Столицы», то ее нынешняя сила кроется в разнообразии. У «айтишников» имеется большой запас прочности и вариативности на самые разные случаи игры. Сезон здорово начинали старые гвардейцы — Жданович, Чернейко, затем раскрылись Лазюк и Королишин, зимой солировал Крыкун, а в плей-офф традиционно силен любимчик местной публики Бето. А ведь еще есть опытный Черник, мощный Фероз и загадочно улыбающийся Фонсека, и если все пойдет по плану, то концовка чемпионата для этих ребят будет по-настоящему жаркой.

«Витэн» 4−3 «Лидсельмаш»

«Витэн» перед началом сезона претерпел серьезные изменения: костяк команды ушел в «Столицу», а главный тренер уехал работать на украинские нивы вместе с Олегом Дулубом. Соответственно, высоких задач перед «энергетиками» никто не ставил. Шестую позицию и выход в плей-офф уже можно было расценивать, как положительный результат, тем более, что в четвертьфинале предстояло играть с «Лидсельмашем».

Однако, на удивление публики, «Витэн» не спасовал, и в Лиде дважды вел во встрече с местным грандом, уступив в итоге 2:4 во многом из-за необязательного удаления Тикуришвили. В ответной игре многие поддерживали «энергетиков», но немногие всерьез на них рассчитывали. Но «Витэн» и здесь преподнес сюрприз, без травмированного Алейникова и дисквалифицированного Тикуришвили сумев вывести серию на третий матч (4:3).

В субботу в Лиде против «Витэна» будут и местные трибуны, и разозлившийся «Лидсельмаш», однако «энергетики» уже показали, что за свое место в полуфинале они намерены биться до конца.

БЧ 3−5 ВРЗ

Пожалуй, самый интересный ответный четвертьфинальный поединок состоялся в Гомеле. Здесь БЧ в номинально домашнем матче уступал по ходу игры ВРЗ и 0:1, и 1:3, и 2:3, но за двадцать одну секунду до окончания основного времени сумел сравнять счет и перевести противостояние в овертайм.

Но на большее «железнодорожников не хватило: ВРЗ уверенно провел два мяча и выиграл четвертое кряду гомельское дерби, попутно став обладателем второй путевки в полуфинал плей-офф.

Теперь «вагоноремонтники» ждут своего соперника, который станет известен в субботу, 20 мая.

Плей-офф. Четвертьфиналы (ответные матчи)

17 мая

«Дорожник» (Минск) — МАПИД («Минск) — 2:1

Мячи: 0:1 — Кислюк (8.33, в свои ворота, пас — Лушковский). 1:1 — Юрага (25.30, пас — Белый). 2:1 — Скварчевский (26.50, пас — Федоринчик).

«Борисов-900» (Борисов) — «Столица» (Минск) — 5:9

Мячи: 0:1 — Крыкун (6.38, пас — Королишин). 0:2 — Бето (6.45, пас — Фероз). 0:3 — Горбенко (8.09, п.в., пас — Поляков). 0:4 — Фероз (12.47, п.в.). 1:4 — Павлюк (15.37, пас — Рогачев). 1:5 — Шостак (18.01, п.в., пас — Горбенко). 1:6 — Лазюк (23.09, п.в., пас — Королишин). 2:6 — Хурсов (26.16, пас — Мирошник). 3:6 — Зуенок (28.17, пас — С. Гайдук). 3:7 — Бето (28.33, пас — Королишин). 3:8 — Крыкун (33.09, п.в., пас — Чибисов). 4:8 — Пилецкий (35.39, пас — Хурсов). 5:8 — Хурсов (39.10, пас — Мирошник). 5:9 — Горбенко (39.56, п.в., пас — Лазюк).

«Витэн» (Орша) — «Лидсельмаш» (Лида) — 4:3

Мячи: 1:0 — Подалинский (5.26, пас — Лихач). 2:0 — Вершинин (20.37). 3:0 — Гусаков (27.45, пас — Дунаев). 3:1 — Клочко (30.24, пас — Жигалко). 3:2 — Жигалко (35.20, пас — Чеховский). 4:2 — Гусаков (36.19, п.в.). 4:3 — Камеко (37.47, пас — Жигалко).

БЧ (Гомель) — ВРЗ (Гомель) — 3:5

Мячи: 0:1 — Шамли (5, пас — Григорьев). 0:2 — Шамли (23, пас — Чернейко). 1:2 — Андриевский (27, пас — Цвирко). 1:3 — Гончаров (28, пас — Чернейко). 2:3 — Золотухин (30, пас — Цвирко). 3:3 — Кусков (39.39, пас — Аветисян). 3:4 — Пинчук (44, пас — Гончаров). 3:5 — Шамли (45.23, пас — Чернейко, больш.).