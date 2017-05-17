18 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Интерактивную карту парикмахерских создали в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

На карте визуализирован рейтинг парикмахерских города, составленный за время реализации городского проекта "Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания". Ознакомиться с результатами мониторинга можно на сайтах управления и Мингорисполкома.

Обследование объектов, оказывающих парикмахерские услуги, проводилось с конца декабря. В контрольных мероприятиях принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и санитарно-эпидемиологической службы.

Проверено 149 парикмахерских и салонов красоты, им присвоены оценки от двух до пяти. "Пять" получили 23 организации, "четыре" и "три" - 77 и 35 организаций соответственно. Трем организациям специалисты поставили "двойку" и "единицу".

Проект "Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания" стартовал в Минске 1 декабря. Он направлен на решение проблем, существующих в данной сфере, снижение количества обращений граждан по вопросам оказания некачественных услуг, повышение имиджа объектов сферы индустрии красоты.

Предприятия оценивали как на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, так и с точки зрения уровня сервиса, квалификации специалистов, оформления помещений. Всего чек-листы включали около 60 вопросов, по каждому из них комиссия ставила баллы от нуля до 12.-0-