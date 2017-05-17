ГАИ УВД Брестского облисполкома

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мотоцикл столкнулся с автобусом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 6 часов утра. По предварительной информации, за рулем рейсового автобуса МАЗ, двигавшегося в направлении улицы Чурилина, находился 39-летний местный житель. На перекрестке водитель не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 31-летний мужчина. В результате столкновения байкер получил травмы. Его госпитализировали в Барановичскую горбольницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-