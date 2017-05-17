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В Барановичах мотоцикл столкнулся с автобусом

18.05.2017 15:49 — Разное | БелТА  
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В Барановичах мотоцикл столкнулся с автобусом
ГАИ УВД Брестского облисполкома

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мотоцикл столкнулся с автобусом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 6 часов утра. По предварительной информации, за рулем рейсового автобуса МАЗ, двигавшегося в направлении улицы Чурилина, находился 39-летний местный житель. На перекрестке водитель не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 31-летний мужчина. В результате столкновения байкер получил травмы. Его госпитализировали в Барановичскую горбольницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, за рулем рейсового автобуса МАЗ, двигавшегося в направлении улицы Чурилина, находился 39-летний местный житель.

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