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Суд приговорил бывшего замначальника управления МЧС к трем с половиной годам лишения свободы

18.05.2017 15:58 — Разное | БелТА  
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Суд приговорил бывшего замначальника управления МЧС к трем с половиной годам лишения свободы
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника Минского областного управления МЧС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в суде.

Высокопоставленный чиновник получил взятку от директора предприятия, которое выполняло строительные работы в здании областного управления, за благоприятное решение вопросов, связанных с приемкой и оплатой. Также замначальника управления злоупотребил властью и нанес ущерб своему подразделению, занижая стоимость и объемы работ, выполненных Минским областным управлением МЧС.

Обвиняемый признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.430 (получение взятки) и ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без штрафа, с конфискацией имущества и лишением специального звания "полковник внутренней службы". Бывший спасатель также пять лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Высокопоставленный чиновник получил взятку от директора предприятия, которое выполняло строительные работы в здании областного управления, за благоприятное...

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