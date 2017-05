18 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. СП ОАО "Спартак" расширяет присутствие на рынке Китая за счет подписания контракта на поставку продукции с компанией Zhengzhou Hub Development and Construction Co., Ltd из провинции Хэнань. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор предприятия Олег Жидков.

"Начиная с 2016 года предприятие активно выходит на рынок КНР с целью диверсификации экспорта и организации поставок продукции для нужд китайского потребителя. В прошлом году был подписан первый контракт на поставку продукции с компанией из города Харбин. В итоге в октябре-декабре 2016 года было отгружено продукции в объеме более 130 т на сумму более $500 тыс. Основным ассортиментом, отправленным в прошлом году в КНР, на 50% была продукция конфетно-шоколадного ассортимента, вторая половина - карамельного, бисквитного, вафельного производства", - рассказал Олег Жидков.

Увеличению экспорта способствовала в том числе и открытая в 2016 году с участием китайского партнера фирменная секция в Харбине. Кроме того, для успешного сотрудничества предприятием получены сертификаты качества кондитерских изделий образца Китайской Народной Республики, проработаны маршруты доставки товаров.

По словам руководителя предприятия, китайские потребители заинтересованы в продукции гомельской фабрики. "Мы в свою очередь будем стараться укрепить сотрудничество с китайской стороной и наладить на регулярной основе поставки продукции в том объеме, который позволит удовлетворить спрос, проявляемый к производимому ассортименту", - отметил Олег Жидков.

Фабрика "Спартак" создана в 1924 году и является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов в Беларуси. Выпускает около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия.-0-