В Белорусской федерации волейбола сменился председатель

18 мая в «Минск-Арене» прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации волейбола, на который был избран новый глава организации. Так, вместо Валентина Шаева на пост председателя БФВ избран Александр Пясецкий.



Авторитетный арбитр Александр Пясецкий возглавил Белорусскую федерацию волейбола. Фото с сайта vldinamo.ru

Пясецкий не так давно завершил карьеру арбитра. За время судейской карьеры он заработал колоссальный авторитет на международной арене. Достаточно сказать, что Пясецкий обслуживал «финалы четырех» Лиги чемпионов, а также финальный матч мужского чемпионата Европы в 2015-м году.

Бывший председатель Следственного комитета Беларуси Валентин Шаев руководил федерацией волейбола с октября 2014-го.