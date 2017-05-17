Полтора года лишения свободы получил житель Столинского района за взятку пограничнику

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полтора года лишения свободы получил житель Столинского района за взятку сотруднику органов пограничной службы. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Вступил в силу приговор суда Столинского района об осуждении 35-летнего местного жителя по ч.1 ст.431 УК Беларуси (дача взятки). "Мужчина в августе 2016 года покушался на дачу взятки сотруднику органов пограничной службы. Он предлагал $400 за то, чтобы беспрепятственно незаконно переместить 2 т говядины через белорусско-украинскую границу", - проинформировали в ГПК.

Согласно санкции данной статьи, обвиняемому назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а также конфискация транспортного средства.-0-