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Полтора года лишения свободы получил житель Столинского района за взятку пограничнику

18.05.2017 16:13 — Разное | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полтора года лишения свободы получил житель Столинского района за взятку сотруднику органов пограничной службы. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Вступил в силу приговор суда Столинского района об осуждении 35-летнего местного жителя по ч.1 ст.431 УК Беларуси (дача взятки). "Мужчина в августе 2016 года покушался на дачу взятки сотруднику органов пограничной службы. Он предлагал $400 за то, чтобы беспрепятственно незаконно переместить 2 т говядины через белорусско-украинскую границу", - проинформировали в ГПК.

Согласно санкции данной статьи, обвиняемому назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а также конфискация транспортного средства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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