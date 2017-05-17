Видеофакт: как выглядит претендент на звание самого крупного кота

Омару всего три года, его вес 14 килограммов, а длина достигает 120 сантиметров. Он живет в Мельбурне и, по словам его хозяйки, почти все свое свободное время посвящает сну.



© Sputnik/ Елена Васильева, Александр Шурмелев Видеофакт: тигрица появилась в одном из столичных ресторанов

Домашний питомец не особо любит повышенное внимание к себе и периодически прячется под диваном от посторонних глаз. Однако хозяйка Омара периодически фотографирует его и выкладывает иллюстрации в "Инстраграм" , который уже насчитывает более 27 тысяч подписчиков.

По информации австралийских СМИ, комитет Книги рекордов Гиннесса уже извещен о необычном коте.

Мейн-куны — самые крупные в мире кошки, у них массивное телосложение, широкие кости черепа и остроконечные уши с кисточками.