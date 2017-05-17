Покупка кондиционера - советы

Кондиционер — эффективная система локального климат контроля, обеспечивающая в помещении оптимальный уровень комфорта. Выбирать его лучше в специализированных магазинах. Разнообразие современного ассортимента климат-систем позволяет купить кондиционер любого назначения и типа функциональности.

По какому принципу работает кондиционер?





Прибор кондиционирования основан на комплексе опциональных свойств, позволяющих регулировать температурные изменения воздуха в автономном режиме. Устройство имеет стандартный набор структурных элементов, состоящий из:

компрессора;

теплообменника внешнего блока;

калорифера внутреннего блока;

капиллярной трубки;

вентилятора.

Действует климат-система по принципу переноса тепла из помещения на улицу (охлаждение) или, наоборот, с улицы в помещение (при обогреве).

Какой воздух используется в климат-системе?





За подачу охлажденного воздуха через кондиционер отвечает сплит-система канального или кассетного типа. В зависимости от характера устройства конструкции, аппарат может либо аккумулировать и «перерабатывать» внутренний воздух, либо производить его подмес с улицы при помощи вмонтированной приточной вентиляции. Причем объем такого воздуха не превышает 30–40 %. Первый тип сплит-системы в основном используется в климазотарах бытового назначения.

Может ли давать сплит-система свежий воздух?





Обычный кондиционер, устанавливаемый в жилых помещениях, производит нагрев или охлаждение только внутреннего атмосферного воздуха. Вентилировать его он неспособен. Максимум, что предлагают производители бытовых сплит-систем в отношении очищения воздуха — это купить кондиционер со встроенным генератором озона. Приборы же, которые помимо терморегуляции атмосферы еще и совершают подмес свежего воздуха с улицы, работают на базе крупных вентиляторов и нуждаются в специальной канальной разводке.

Способен ли кондиционер согреть?





Современные климатизаторы являются высокотехнологичными приборами с мультизадачным функционалом. Так, преобладающее большинство сплит-систем снабжены сегодня электрическими ТЭНами и инверторными механизмами, позволяющими использовать, конденсируемый устройством, теплый воздух для обогрева помещения. При этом кондиционер не заменяет привычные радиаторы и не может применяться во время сильных морозов. Оптимальной является температура воздуха не ниже -10 – -15 C°.

В чем особенность инверторного кондиционера?





Сплит-система с регулируемым компрессором называется инверторной. Это означает, что при достижении заданной программой температуры воздуха, кондиционер не выключается, а переходит в умеренный режим производительности, поддерживая внутри помещения комфортную теплую атмосферу. В сравнении с обычными сплит-системами, инверторный климатизатор более мощный и экономичный. Кроме того, работает прибор бесшумно и имеет устойчивость к низким температурам.

Купить кондиционер или сплит-систему: есть ли разница?





Сплит-система является одним из видов кондиционеров, отличающихся от стандартных устройств встроенным ионизатором, большим количеством режимов действия, уникальным внешним дизайном, дистанционным управлением и прочим полезным функционалом. Суть работы такого прибора состоит в расширенных возможностях его компрессора, который обеспечивает преобразование охлажденных воздушных масс в теплые и обратное их перемещение при смене климатической программы.

Правила подключения кондиционера после зимы





Прежде чем запустить систему в действие после зимнего «простоя», он должен быть тщательно подготовлен. Для этого необходимо проверить:

чистоту фильтров и при необходимости промыть их;

электронику устройства;

уровень фреона и отсутствие его протечки;

наличие деформаций и загрязнений.

После всех действий кондиционер желательно прогнать на разных режимах мощности, подвигать шторки и убедиться в полной его исправности.

Как выбрать кондиционер для дома?





Чтобы климатическая техника справлялась со своими задачами в полной мере и долго не изнашивалась, следует грамотно подбирать тип сплит-системы. Важными критериями, на которые нужно ориентироваться прежде, чем купить кондиционер для дома — это назначение комнаты, ее общая площадь и форма, предполагаемое в помещении количество людей и техники, полюсная направленность дома и наличие в нем механической вентиляционной системы.

Где в комнате нужно размещать кондиционер?





Поскольку после установки сплит-системы перенести или передвинуть прибор уже невозможно, производить расчет лучшей точки расположения кондиционера нужно исходя из загромажденности комнаты, типа помещения (гостиная, спальня, кухня, детская и пр.) и величины его площади. Рекомендуется избегать установки прибора напротив мест нахождения людей (диван, кровать, стол и т. д.), над/за любой крупногабаритной мебелью и вблизи теплоисточников.

Какой лучше для офиса купить кондиционер?





Отличным решением кондиционирования офисных помещений является установка сплит-систем канального или кассетного типа. Помимо того, что эти кондиционеры гармонично сочетаются с любым административным интерьером, они обладают высокой мощностью и способны охватывать большие площади пространства с учетом, находящихся в нем, людей и оборудования. Работают климатизаторы абсолютно беззвучно.

Насколько важна при покупке кондиционера его мощность?





От уровня мощности климатического оборудования напрямую зависит эффективность и корректность работы устройства. Основными критериями определения необходимой интенсивности кондиционера выступают назначение и условия конкретного помещения, размер окон и количество возможных теплоисточников (люди, техника, теплогенераторы и пр.). Чем больше площадь охлаждения, тем мощнее требуется сплит-система. Так, для бытового жилья в пределах 50–80 м² достаточно прибора на 7 кВт.

Какой должна быть мощность кондиционера в зависимости от площади помещения?





Самый простой и быстрый способ определить необходимую мощность охлаждения климатизатора в кВт — разделить общую площадь помещения (без учета людей, техники, дверных и оконных проемов, полов и потолков) на 10. То есть, для комнаты в 20 м² достаточно 2,0 к Вт, а 45 м² — 4,5 к Вт. Это приблизительный показатель. При более же точном вычислении к условному значению производительности устройства прибавляется индекс теплоотдачи от оборудования и человека. Для субъекта он составляет 0,1–0,3 кВт, для техники — до 50 %.

Как выбрать и купить кондиционер мобильного типа?





Мобильными или передвижными называются сплит-системы, не требующие стационарной установки. Размещаться такие приборы могут в любом помещении в зависимости от потребностей человека. Характеризуются компактностью, маневренностью и простотой технического обслуживания. Часто снабжаются специальными воздухоочистительными элементами, фильтрами и ионизаторами. Критерии, чтобы купить кондиционер такого вида одинаковые, как и для обычного климатического оборудования.

Что нужно учитывать, если хотите купить кондиционер напольного типа?





Уровень мощности, необходимой для обслуживания рабочей территории.

Мобильность устройства и возможность его переноса в случае дефицита площади.

Наличие в приборе режима влажности. Данная функция актуальна в помещениях с повышенной концентрацией людей.

Необходимость использования сплит-системы для обогрева комнаты.

Наличие дополнительных полезных функций — озонирование или чистка воздуха от пыли — являющиеся определяющим фактором конечной стоимости прибора.

Значение производительности сплит-системы при ее выборе





Чтобы купить кондиционер с высокой эффективностью работы, подбирать климатизатор следует в соответствии с индивидуальными характеристиками помещения и уровнем его энергопотребления. Последнее значение напрямую связано с типом охлаждаемой комнаты и ее размерами. Так, для создания комфортной атмосферы в небольшом пространстве лучше купить купить кондиционер малой или средней мощности. Если же производительность прибора будет выше, ресурс устройства снизится и образуется перерасход электричества.

Как заправить кондиционер?





Заправляется сплит-система специалистами сервиса. В случае же пополнения фреона своими силами, необходимо:

Отключить прибор и определить требуемое количество хладагента.

Предварительно удалить влагу из аппарата и просушить его при помощи фреона или азота.

Проверить герметичность прибора.

Присоединить к штуцеру манометрический коллектор и через баллон с хладагентом произвести дозаправку.

Заливать вещество следует небольшими дозами. Это поможет контролировать нужное количество фреона.

Особенности обслуживания климатической техники





Для нормальной и длительной работы, сплит-систему нужно регулярно осматривать. Частота техобслуживания варьируется от класса климатизатора и интенсивности его использования. В среднем же прибор достаточно диагностировать 1 раз в год перед началом эксплуатационного сезона. Проверяя устройство, очень важно обращать внимание на засоренность фильтров и блоков, наличие необходимого количества хладгена в коллекторе, качество работы прибора на всех режимах и целостность внешней оболочки.

Как самостоятельно почистить кондиционер?





Чистить климат-систему нужно постоянно. При обычном гигиеническом уходе наружного блока внешний кожух сплит-системы следует аккуратно снять и промыть напором воды из шланга. В случае очищения грязных фильтров — элементы извлекаются из кондиционера, пылесосятся и промываются водой. После тщательной просушки, компоненты возвращаются на место. Жалюзи прибора протираются влажной салфеткой.

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