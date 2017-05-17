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Покупка кондиционера - советы
Кондиционер — эффективная система локального климат контроля, обеспечивающая в помещении оптимальный уровень комфорта. Выбирать его лучше в специализированных магазинах. Разнообразие современного ассортимента климат-систем позволяет
Содержание:
По какому принципу работает кондиционер?
Прибор кондиционирования основан на комплексе опциональных свойств, позволяющих регулировать температурные изменения воздуха в автономном режиме. Устройство имеет стандартный набор структурных элементов, состоящий из:
Действует климат-система по принципу переноса тепла из помещения на улицу (охлаждение) или, наоборот, с улицы в помещение (при обогреве).
Какой воздух используется в климат-системе?
За подачу охлажденного воздуха через кондиционер отвечает сплит-система канального или кассетного типа. В зависимости от характера устройства конструкции, аппарат может либо аккумулировать и «перерабатывать» внутренний воздух, либо производить его подмес с улицы при помощи вмонтированной приточной вентиляции. Причем объем такого воздуха не превышает 30–40 %. Первый тип сплит-системы в основном используется в климазотарах бытового назначения.
Может ли давать сплит-система свежий воздух?
Обычный кондиционер, устанавливаемый в жилых помещениях, производит нагрев или охлаждение только внутреннего атмосферного воздуха. Вентилировать его он неспособен. Максимум, что предлагают производители бытовых сплит-систем в отношении очищения воздуха — это купить кондиционер со встроенным генератором озона. Приборы же, которые помимо терморегуляции атмосферы еще и совершают подмес свежего воздуха с улицы, работают на базе крупных вентиляторов и нуждаются в специальной канальной разводке.
Способен ли кондиционер согреть?
Современные климатизаторы являются высокотехнологичными приборами с мультизадачным функционалом. Так, преобладающее большинство сплит-систем снабжены сегодня электрическими ТЭНами и инверторными механизмами, позволяющими использовать, конденсируемый устройством, теплый воздух для обогрева помещения. При этом кондиционер не заменяет привычные радиаторы и не может применяться во время сильных морозов. Оптимальной является температура воздуха не ниже -10 – -15 C°.
В чем особенность инверторного кондиционера?
Сплит-система с регулируемым компрессором называется инверторной. Это означает, что при достижении заданной программой температуры воздуха, кондиционер не выключается, а переходит в умеренный режим производительности, поддерживая внутри помещения комфортную теплую атмосферу. В сравнении с обычными сплит-системами, инверторный климатизатор более мощный и экономичный. Кроме того, работает прибор бесшумно и имеет устойчивость к низким температурам.
Купить кондиционер или сплит-систему: есть ли разница?
Сплит-система является одним из видов кондиционеров, отличающихся от стандартных устройств встроенным ионизатором, большим количеством режимов действия, уникальным внешним дизайном, дистанционным управлением и прочим полезным функционалом. Суть работы такого прибора состоит в расширенных возможностях его компрессора, который обеспечивает преобразование охлажденных воздушных масс в теплые и обратное их перемещение при смене климатической программы.
Правила подключения кондиционера после зимы
Прежде чем запустить систему в действие после зимнего «простоя», он должен быть тщательно подготовлен. Для этого необходимо проверить:
После всех действий кондиционер желательно прогнать на разных режимах мощности, подвигать шторки и убедиться в полной его исправности.
Как выбрать кондиционер для дома?
Чтобы климатическая техника справлялась со своими задачами в полной мере и долго не изнашивалась, следует грамотно подбирать тип сплит-системы. Важными критериями, на которые нужно ориентироваться прежде, чем купить кондиционер для дома — это назначение комнаты, ее общая площадь и форма, предполагаемое в помещении количество людей и техники, полюсная направленность дома и наличие в нем механической вентиляционной системы.
Где в комнате нужно размещать кондиционер?
Поскольку после установки сплит-системы перенести или передвинуть прибор уже невозможно, производить расчет лучшей точки расположения кондиционера нужно исходя из загромажденности комнаты, типа помещения (гостиная, спальня, кухня, детская и пр.) и величины его площади. Рекомендуется избегать установки прибора напротив мест нахождения людей (диван, кровать, стол и т. д.), над/за любой крупногабаритной мебелью и вблизи теплоисточников.
Какой лучше для офиса купить кондиционер?
Отличным решением кондиционирования офисных помещений является установка сплит-систем канального или кассетного типа. Помимо того, что эти кондиционеры гармонично сочетаются с любым административным интерьером, они обладают высокой мощностью и способны охватывать большие площади пространства с учетом, находящихся в нем, людей и оборудования. Работают климатизаторы абсолютно беззвучно.
Насколько важна при покупке кондиционера его мощность?
От уровня мощности климатического оборудования напрямую зависит эффективность и корректность работы устройства. Основными критериями определения необходимой интенсивности кондиционера выступают назначение и условия конкретного помещения, размер окон и количество возможных теплоисточников (люди, техника, теплогенераторы и пр.). Чем больше площадь охлаждения, тем мощнее требуется сплит-система. Так, для бытового жилья в пределах 50–80 м² достаточно прибора на 7 кВт.
Какой должна быть мощность кондиционера в зависимости от площади помещения?
Самый простой и быстрый способ определить необходимую мощность охлаждения климатизатора в кВт — разделить общую площадь помещения (без учета людей, техники, дверных и оконных проемов, полов и потолков) на 10. То есть, для комнаты в 20 м² достаточно 2,0 к Вт, а 45 м² — 4,5 к Вт. Это приблизительный показатель. При более же точном вычислении к условному значению производительности устройства прибавляется индекс теплоотдачи от оборудования и человека. Для субъекта он составляет 0,1–0,3 кВт, для техники — до 50 %.
Как выбрать и купить кондиционер мобильного типа?
Мобильными или передвижными называются сплит-системы, не требующие стационарной установки. Размещаться такие приборы могут в любом помещении в зависимости от потребностей человека. Характеризуются компактностью, маневренностью и простотой технического обслуживания. Часто снабжаются специальными воздухоочистительными элементами, фильтрами и ионизаторами. Критерии, чтобы купить кондиционер такого вида одинаковые, как и для обычного климатического оборудования.
Что нужно учитывать, если хотите купить кондиционер напольного типа?
Значение производительности сплит-системы при ее выборе
Чтобы купить кондиционер с высокой эффективностью работы, подбирать климатизатор следует в соответствии с индивидуальными характеристиками помещения и уровнем его энергопотребления. Последнее значение напрямую связано с типом охлаждаемой комнаты и ее размерами. Так, для создания комфортной атмосферы в небольшом пространстве лучше купить купить кондиционер малой или средней мощности. Если же производительность прибора будет выше, ресурс устройства снизится и образуется перерасход электричества.
Как заправить кондиционер?
Заправляется сплит-система специалистами сервиса. В случае же пополнения фреона своими силами, необходимо:
Особенности обслуживания климатической техники
Для нормальной и длительной работы, сплит-систему нужно регулярно осматривать. Частота техобслуживания варьируется от класса климатизатора и интенсивности его использования. В среднем же прибор достаточно диагностировать 1 раз в год перед началом эксплуатационного сезона. Проверяя устройство, очень важно обращать внимание на засоренность фильтров и блоков, наличие необходимого количества хладгена в коллекторе, качество работы прибора на всех режимах и целостность внешней оболочки.
Как самостоятельно почистить кондиционер?
Чистить климат-систему нужно постоянно. При обычном гигиеническом уходе наружного блока внешний кожух сплит-системы следует аккуратно снять и промыть напором воды из шланга. В случае очищения грязных фильтров — элементы извлекаются из кондиционера, пылесосятся и промываются водой. После тщательной просушки, компоненты возвращаются на место. Жалюзи прибора протираются влажной салфеткой.
Собираясь купить кондиционер, заходите в каталог
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Кондиционер - эффективная система локального климат контроля, обеспечивающая в помещении оптимальный уровень комфорта. Выбирать его лучше в специализированных...
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