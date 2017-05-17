ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: подробности уголовного дела против владелицы "машины-убийцы"

18.05.2017 16:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Управлением Cледственного комитета по Витебской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии по улице Гоголя в Витебске, в результате которого погибла 69-летняя пенсионерка. Подробности расследования рассказала на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Следователями установлено, что 13 мая жительница Витебска приехала на автомобиле Toyota и припарковала его у правого края проезжей части возле одного из домов по улице Гоголя. Около 14.30 произошло самопроизвольное движение задним ходом автомобиля, который совершил наезд на женщину-пешехода", — сообщила Сахарова.

В результате ДТП 69-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, уточнила представитель СК.

СК: подробности уголовного дела против владелицы "машины-убийцы"
© Фото: СК Беларуси
Смерть пенсионерки под колесами Toyota в Витебске: возбуждено дело

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, в отношении 36-летней женщины, которая является владельцем автомобиля. Это статья "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В соответствии с Уголовным кодексом, наказание по данной статье предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следователи провели осмотр места происшествия, в настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинская, автотехническая и судебно-биологическая экспертизы, проводятся допрос подозреваемой и свидетелей ДТП.

"Все обстоятельства будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, в том числе, в каком состоянии находилось само транспортное средство, потому что не зря по уголовному делу назначена автотехническая экспертиза, которая и ответит на вопросы о технически исправном состоянии машины", — отметила Сахарова.

Кроме того, следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами ДТП или располагающим информацией, имеющей значение для уголовного дела, с просьбой сообщить об этом в отдел по расследованию преступлений Следственного управления по адресу в Витебске пр. Московский д.51а или по телефону в областном центре 8 (0212) 46 20 78.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске возбуждено уголовное дело против владелицы легкового автомобиля, который сам откатился задним ходом и задавил насмерть пенсионерку; статья...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Чужой. Завет": 8 из 10. Главная премьера недели в гифках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика