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Низкий старт: выпускницы уже раскупили большинство платьев

18.05.2017 16:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Выпускницы уже раскупили почти все самые популярные модели платьев, рассказали корреспонденту Sputnik в салоне Papilio.

"В этом году популярны пудровые оттенки, некоторые предпочитают пышные красные или даже черные платья, но самые популярные модели уже разобрали", — признали в салоне.

Тем не менее, выпускницам до сих пор есть, из чего выбирать. Фэшн-блогер Мария Погорелова порекомендовала не перегружать образ излишне кричащими деталями, "стразами и блестками", а подчеркнуть красоту юности.

"Уверенные в себе девушки могут позволить и нетривиальные модели, но пудровые оттенки и летящие ткани — всегда беспроигрышный вариант", — уверена блогер.

Как корреспонденты Sputnik выбирали платье для выпускницы вместе с фэшн-блогером и совпадают ли вкусы школьников и профессионалов моды, читайте завтра в материале Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Салон свадебной и вечерней моды показал корреспонденту Sputnik самые популярные модели платьев, которых, увы, уже нет в продаже.

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