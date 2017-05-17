Низкий старт: выпускницы уже раскупили большинство платьев

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Выпускницы уже раскупили почти все самые популярные модели платьев, рассказали корреспонденту Sputnik в салоне Papilio.

"В этом году популярны пудровые оттенки, некоторые предпочитают пышные красные или даже черные платья, но самые популярные модели уже разобрали", — признали в салоне.

Тем не менее, выпускницам до сих пор есть, из чего выбирать. Фэшн-блогер Мария Погорелова порекомендовала не перегружать образ излишне кричащими деталями, "стразами и блестками", а подчеркнуть красоту юности.

"Уверенные в себе девушки могут позволить и нетривиальные модели, но пудровые оттенки и летящие ткани — всегда беспроигрышный вариант", — уверена блогер.

Как корреспонденты Sputnik выбирали платье для выпускницы вместе с фэшн-блогером и совпадают ли вкусы школьников и профессионалов моды, читайте завтра в материале Sputnik.